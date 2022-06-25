Kırıkkale'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde, Yenimahalle Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. F.G. (23) yönetimindeki 71 AAT 080 plakalı otomobil ile H.D.'nin (50) kullandığı 66 LC 875 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan F.G.'nin aracı, takla attı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerdeki Y.D. ve T.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan H.D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2022-06-25 15:38:17
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