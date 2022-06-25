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Kırıkkale'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

DHA

Kırıkkale'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı


Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde, Yenimahalle Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. F.G. (23) yönetimindeki 71 AAT 080 plakalı otomobil ile H.D.'nin (50) kullandığı 66 LC 875 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan F.G.'nin aracı, takla attı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerdeki Y.D. ve T.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan H.D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2022-06-25 15:38:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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