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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak düğününde silahlı kavga: 2 yaralı

İHA

Sokak düğününde silahlı kavga: 2 yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir sokak düğününde çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Yahşihan ilçesindeki Doğanlık Mahallesi Şehit Osman Öden Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sokak düğününde husumetliler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda U.G. isimli şahıs, F.G. ile E.G.'yi tabancayla yaraladı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli şahıs U.G. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Olay yeri inceleme ekipleri tarafından tahkikat yapıldı. Kurşunun isabet etiği bir araç da zarar gördü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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