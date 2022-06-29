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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakat, terörle mücadelede konusunda tüm ülkelere örnek olacak bir işbirliği adımıdır” “Savunma sanayinde, yerli ve milli teknolojilerdeki gelişmeler; terörle mücadelede sağladığımız başarıların anahtarı olmuştur” “Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik” “Bir müttefike yönelik tehdidin aslında NATO'nun geneline tehdit anlamına geldiğini kabullenmeleri önemlidir”

İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakat, terörle mücadelede konusunda tüm ülkelere örnek olacak bir işbirliği adımıdır” “Savunma sanayinde, yerli ve milli teknolojilerdeki gelişmeler; terörle mücadelede sağladığımız başarıların anahtarı olmuştur” “Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik” “Bir müttefike yönelik tehdidin aslında NATO'nun geneline tehdit anlamına geldiğini kabullenmeleri önemlidir”

Kırıkkale’de konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde dün İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakat, terörle mücadelede konusunda tüm ülkelere örnek olacak bir işbirliği adımıdır” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale’de üniversite öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Oktay, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk olarak mezun olan öğrencileri tebrik ederek konuşmasına başlayan Oktay, “Sizler, bu yılın mezunlarını uğurlarken eylül ayında yükseköğretim hayatına adım atacak yeni öğrencilerinizi karşılayacaksınız. Önümüzdeki akademik yılda akademisyenlerimizden özellikle yeni teknolojilerin geliştirilmesi, ARGE çalışmaları, bilişim ve tasarıma odaklanmalarını bekliyoruz. Savunma sanayine ev sahipliği yapan ve başkente komşu olan bir şehrimizin üniversitesine yakışan; teknoloji üretimini artırmak olacaktır” dedi.

“Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik”
Türkiye’nin savunma sanayisinde elde ettiği başarılarla terörle mücadelenin anahtarını olduğunu belirten Oktay, “Ülkemizin savunma sanayi alanında yakaladığı teknik beceri ve dinamizmi otomotiv mühendisliğine, ilaç endüstrisine ve siber güvenlik gibi bilişim alanlarına da yaygınlaştırmayı hep birlikte hedeflemeliyiz. Savunma sanayinde, yerli ve milli teknolojilerdeki gelişmeler; terörle mücadelede sağladığımız başarıların anahtarı olmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik” diye konuştu.

“Varılan mutabakat, terörle mücadelede konusunda tüm ülkelere örnek olacak bir işbirliği adımıdır”
“Terörün tüm ülkeler için tehdit oluşturduğunu her zaman ifade ettik ve terörle mücadelede iş birliğine daima açık olduk” ifadelerine yer veren Oktay, “NATO müttefiklerimizin, terörü, teröristi ayırmadan; bir müttefike yönelik tehdidin aslında NATO'nun geneline tehdit anlamına geldiğini kabullenmeleri önemlidir. Bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde dün İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakat, terörle mücadelede konusunda tüm ülkelere örnek olacak bir işbirliği adımıdır. Atılan imzalar, NATO’nun müttefiklik ruhunu yansıtmaktadır. Terörle mücadelemizi sahada ve masada kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Değerli hocalarım, aynı zamanda akademik faaliyetleri nitelik yönünden güçlendirerek uluslararası yayınlarda özgünlüğü yükseltmeliyiz. Çok disiplinli ve disiplinler arası yaklaşımlara uyum sağlayarak yenilikçi bakış açısını beslemeliyiz. Yeni akademik yılda bilimsel üretimi ve etkinliği artıracağınıza inanıyor. 20222023 akademik yılının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şekline konuştu.

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