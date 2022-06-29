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Huzur Köy'de yeniden hayata tutundu, şimdi en mutlu gününü yaşıyor Kırıkkale'de madde bağımlılığından kurtulan genç, dünya evine girdi

İHA

Kırıkkale'de madde bağımlısı gençler için valilik tarafından açılan Huzur Köy'de yeniden hayata tutunan genç evlendi.

Huzur Köy'de yeniden hayata tutundu, şimdi en mutlu gününü yaşıyor Kırıkkale'de madde bağımlılığından kurtulan genç, dünya evine girdi

Kırıkkale'de madde bağımlısı gençler için valilik tarafından açılan Huzur Köy'de yeniden hayata tutunan genç evlendi.
Türkiye'de ilk kez Kırıkkale Valiliği tarafından uygulamaya alınan "Huzur Köy" projesiyle madde bağımlısı bireyler yeniden hayata tutunuyor. Birçok ilden gelen uyuşturucu madde bağımlısı birey, yatılı olarak tedavi sürecine giriyor. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumları tarafından ortak faaliyetleri yapılıyor. Yapılan rehberlik hizmetleriyle de madde bağımlısı bireylerin hayata daha hızlı katılmaları sağlanıyor.
Bu proje sayesinde madde bağımlılığından kurtulan Musa Pek, hayatını Gizem Altan ile birleştirdi. Obaköy eğlence ve dinlenme alanında düzenlenen nikah töreninde, genç çiftlerin şahitliğini yapan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, çeşitli hediyeler verdi.
Nikah merasiminde konuşan Vali Tekbıyıkoğlu, "Pek ailesi ve Altan ailesinin bu güzel günün de, Musa kardeşimiz ve Gizem Nur kardeşimizin evlilik törenine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Meslek hayatım boyunca birçok nikah merasiminde gelin ve damadın şahitliğini gerçekleştirdim. Fakat bugün belki de en özel şahitliğimi yaptım. Musa kardeşim, yıllarca uyuşturucu batağından, maddenin tesirinden kurtulmak için mücadele eden bir genç arkadaşımızdı" dedi.
Tekbıyıkoğlu, "Musa, çok badireler geçirdi, sıkıntılar yaşadı. Ama iradesini toplayıp AMATEM süresi sonrasında Kırıkkale’mizde mevcut olan, AMATEM sonrası rehabilitasyon sürecine destek faaliyetleri çerçevesinde, maddeye hayır diyebilme iradelerini kuvvetlendiren; sporun, sanatın, mesleki kazanımların, bununla beraber psikoteknik eğitimlerinde beraberinde verildiği, yine beraberinde ailelere de süreci nasıl yöneteceklerini anlatan bir proje çerçevesinde Musa’yı mezun ettik. Musa 3 ay kadar bizim misafirimizdi. Burada ki iradesiyle beraber bir iş imkanı da buldu ve hayatını da Gizem Hanımla beraber birleştirme kararı aldı. Ben iki cihan saadetini tekrar kendilerine diliyorum. Birbirlerini de üzmemelerini kendilerinden istirham ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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