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350 kişiye iş kapısı olacak: Kırıkkale'ye fişek ve kapsül tesisi kuruluyor

İHA

350 kişiye iş kapısı olacak: Kırıkkale'ye fişek ve kapsül tesisi kuruluyor

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kurulması planlanan fişek ve kapsül üretim tesisinde, 350 kişinin istihdam edilecek.
Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, fişek ve kapsül üretim tesisinin yapılacağı Kılıçlar köyünü ziyaret etti. Türkyılmaz, kurulması planlanan tesiste yaklaşık 350 kişinin istihdam edileceğini belirtti. Özel firmanın Genel Müdürü Yücel Tüylüoğlu ile birlikte tesisin yapılacağı arazide incelemelerde bulunan Türkyılmaz, tesis hakkında bilgi aldı.
Tesisle ilgili bilgi aktaran Genel Müdür Yücel Tüylüoğlu, "Söz konusu tesiste 9 milimetre tabanca ile 5.56 milimetre. ve 7,62 milimetre tüfek fişek ve kapsülünün üretilmesi öngörülmektedir. Bu tesisin bölgemizde 300350 kişi için istihdam oluşturması planlanmaktadır. Kırıkkale Valiliğinin büyük yardımları ile arazi keşifleri ve incelemeleri yapılmış, uygun bir arazi tespit edilmiştir. Tesisin kurulması için Savunma Sanayi Başkanlığından, proje onayı alınmış ve Milli Emlak Genel Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan arazi tahsisi yapılmıştır. Kırıkkale Valiliği ve ilgili kurumların desteği ile kuruluş izinlerinin alınması çalışmaları devam etmektedir" dedi.
Türkyılmaz da yapılacak fişek ve kapsül üretim tesisinin hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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