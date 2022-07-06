Tatil yolculuğu başladı: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu başladı.
Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce vatandaş yollara akın etti. 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de araç trafiğinde yoğunluk yaşanmaya başladı. AnkaraSamsun D200 kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi. Kayseri kara yolunda ise trafik normalin altında seyretti. Trafik ve Karayolları ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.