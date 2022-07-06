Tatil yolculuğu başladı: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu başladı.



Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce vatandaş yollara akın etti. 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de araç trafiğinde yoğunluk yaşanmaya başladı. AnkaraSamsun D200 kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi. Kayseri kara yolunda ise trafik normalin altında seyretti. Trafik ve Karayolları ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.