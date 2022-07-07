'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği başladı

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili öncesinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kırıkkale'de, 43 şehrin geçiş noktasında yer alan Ankara-Kırıkkale yolunda bayram tatiline çıkanlar yoğunluk oluşturdu. Öğle saatlerine doğru yoğunluk daha da arttı, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda zaman zaman kazalar da meydana geldi. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakların bazılarını dönüşlere kapattı. Ayrıca, ekip araçlarının üzerindeki elektronik tabelalarda, sürücüleri emniyet şeridi ihlali yapmamaları yönünde uyarıcı yazılar yer aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2022-07-07 14:57:39
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