Kırıkkale'de tefecilik operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda "tefecilik" suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekiplerince, eş zamanlı yapılan operasyonda "tefecilik" N.Ö. (47), S.Ö. (27), M.Ö. (34) ve U.C. (37) gözaltına alındı. Emniyete götürülen 4 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.