Polis, kurban satıcılarını dolandırıcılara karşı bilgilendirdi

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarını gezerek satıcıları sahte para ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında çalışma yaptı. Satıcılara hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para gibi konularda bilgilendirme broşürleri dağıtan polis, sahte parayı ayırt etme konusunda bilgi verdi ve 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılığa karşı da alınabilecek tedbirleri anlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2022-07-07 17:36:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.