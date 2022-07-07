Çarpışan otomobiller su kanalına devrildi: 7 yaralı

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de kontrolden çıkan otomobil, refüje, ardından da başka bir otomobile çarptı. Savrulan otomobiller su kanalına devrildi, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında ÇorumKırıkkale kara yolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 06 BDF 563 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje ve aynı yöne giden M.B. kontrolündeki 06 CBH 912 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobiller su kanalına devrildi. Otomobillerde bulunan Ö.A., M.A., N.A., S.B.A., E.B., Z.E.B. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-07-07 17:40:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.