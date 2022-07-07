'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği başladı (2)

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak bilinen Kırıkkale'de Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor. Gün içinde yoğunlaşan trafik, gece saatlerinde ise durma noktasına geldi. Bayram tatiline çıkmak isteyenler, AnkaraKırıkkale yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yoğunluğunun yarın artarak devam etmesi bekleniyor. (DHA)Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2022-07-07 23:39:22
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