'Kilit kavşak'ta bayram trafiği



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, yoğunluk oluşturdu.

Kırıkkale'de bayram trafiği dün başladı. Bayramı memleketlerinde geçirmek isteyenler, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale'de bugün de yoğunluk oluşturdu. Ankara-Kırıkkale yolunun kent girişi bölgesinde, sabah saatlerinden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluktan dolayı sürücüler, 50-60 kilometre hızla ilerlerken, zaman zaman trafik, durma noktasına geliyor. Yolda kazalar da olurken, polis ve jandarma ekipleri de ulaşımın aksamaması için kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı.

Öte yandan güzergahta denetim yapan trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Yoğunluğun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-07-08 11:03:33



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