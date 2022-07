15 Temmuz şehidi PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası: "Türk milleti ve İslam alemi için canlarını feda ettiler"

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Hareket Merkezi'nde şehit olan Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "Vatan millet sağ olsun. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bizler için, Türk milleti ve İslam alemi için canlarını feda ettiler" dedi.

Kurban Bayramı arifesinde sabahın erken saatlerinden itibaren Kırıkkale Şehitliği'ne gelmeye başlayan şehit yakınları, mezar başlarında Kur'anı Kerim okudu, dua etti. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yakından ilgilendiği şehit aileleriyle sohbet etti. Şehit kabirlerine karanfil bırakan Tekbıyıkoğlu ve Saygılı, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen hava saldırısında şehit düşen özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail ve annesi Hamide Yorulmaz, Arife gününde oğullarının mezarında Yasini Şerif okudu.

15 Temmuz sonrası yaşadığı duyguları İHA muhabirine anlatan İsmail Yorulmaz, her bayramda oğlunun kabrine gelerek Kur'anı Kerim okuyup dua ettiğini belirtti.



"6 senedir acılar içindeyiz"

Yorulmaz, "15 Temmuz şehidi Hakan Yorulmaz'ın babasıyım. Bir hafta sonra senei devriyesi olacak, 6 sene bitti. Biz buraya her bayramlarda her anmalarda şehidimizin oğlumun yanına geliyorum. Bu taşları seviyoruz. Kurban olduğum Allah, mekanı cennet olsun. Şehadeti kabul olsun. Ruhuna okuduk. Bizi bura teskin ediyor. Başka da yapacak bir şey yok. vatan için millet için kendini feda etti. 6 senedir acılar içindeyiz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz bu acıyı yaşıyoruz. Ölene kadar da biz bu acıyı yaşayacağız. Allah sabırlar versin bizlere" dedi.



"Türk milleti ve İslam alemi için canlarını feda ettiler"

Çok büyük bir imtihanda olduklarını ifade eden Yorulmaz, "İnşallah, Allah memleketimize milletimize sulh sükun ihsan eyler. Böyle 15 Temmuz gibi belalarla karşılaşmaz. Hiçbir ocaklar sönmez. Bizim gibi anne ve babaların yüreği dağlanmaz. Çok acı bir durum. Vatan millet sağ olsun. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bizler için Türk milleti ve İslam alemi için canlarını feda ettiler. Genç yaşta gittiler. İnşallah bunlar unutulmaz, unutturulmaz. Bir daha da bunlar yaşanmaz" diye konuştu.

