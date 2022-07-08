43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Bayram kuyruğu havadan görüntülendi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı'nın arife gününde yaşanan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi.

Arife gününde yollara akın eden binlerce vatandaş, 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu oluşturdu. Bayram dolayısıyla günlük 100 bin aracın üzerinde aracın geçiş yaptığı "kilit kavşak" karayolunda trafik, durma noktasına geliyor. Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalara da anında müdahale eder ekipler, sürücülerin emniyet şeridini kullanmasına izin vermiyor.

Özellikle AnkaraSamsun D200 karayolunda yaşanan yoğunluk sebebiyle araçlar, saatte 60 ile 70 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor. Bazı kavşaklar ise trafiğin rahat akışının sağlanması için beton bariyer ve uyarı levhalarıyla kapatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.