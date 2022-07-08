'Kilit kavşak'ta bayram trafiği (2)

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TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

AnkaraKırıkkale yolunun Kırıkkale girişi kısmında trafik durma noktasına geldi. Yolda yaklaşık 15 kilometre araç kuyruğu oluştu. Yoğunluğun sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-07-08 19:52:33



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