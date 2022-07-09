43 ilin geçiş güzergahında bayram trafiği sürüyor: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gece yarısı yaşanan kilometrelerce araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi memleketlerinde yada tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğuna neden oldu. AnkaraSamsun D200 kara yolunda oluşan trafik, yer yer durma noktasına geldi. KırıkkaleKayseri D765 kara yolunda ise trafik normalin altında seyretti.

Kilometrelerce oluşan araç trafiği "dron" ile havadan görüntülendi. Yoğunluk karşısında trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor. Bazı kavşaklar ise trafiğin rahat akışının sağlanması için beton bariyer ve uyarı levhalarıyla kapatıldı.

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