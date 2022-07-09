Kırıkkale'de Kurban Bayramı namazı kılındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de vatandaşlar Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.

Kırıkkale'de bir çok vatandaş, Kurban Bayramı namazını Nur Camisi'nde kıldı. Sabahın erken saatlerinde sokaklarında bayram namazı hareketliliğinin yaşandığı kentte, vatandaşlar camileri doldurdu. Namaz sonrası Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile Belediye Başkan Mehmet Saygılı, camide vatandaşlarla bayramlaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.