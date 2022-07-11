Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Kırıkkale'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele çerçevesinde, yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor. Karaca, vaşak, tilki, kurt ve domuz fotokapanlarla doğal ortamlarında görüntülendi. Görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.