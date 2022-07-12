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Tatil uzadı, ziyaretçiler akın etti: Bozkırın ortasında tekne turu yaptılar

İHA

Tatil uzadı, ziyaretçiler akın etti: Bozkırın ortasında tekne turu yaptılar

Kurban Bayramı tatilinde Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu ziyaretçi akınına uğradı. Yurdun dört bir yanından Kırıkkale'ye gelen vatandaşlar, bozkırın ortasında tekne turu yapmanın keyfini yaşadı.
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması deniz, kum güneşi tercih edenlerin yanı sıra kültür turizmini de hareketlendirdi. 15 milyon kişinin seyahat etmesinin beklendiği bayram tatili boyunca kıyı bölgelerindeki otellerin doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı. Bu hareketlilikten kültür turizmi de olumlu etkilendi. Birçok vatandaş İç Anadolu'da bulunan tatil bölgelerini tercih etti. Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan, tarih ve doğal güzelliklerinin bir arada olduğu Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu da ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, bozkırın ortasındaki Kızılırmak nehri üzerinde bulunan kanyonda tekne turu yapmanın keyfini yaşadı. Tekneyle gezintiye çıkanlar, nesli tükenmekte olan kara leyleklerin yuvasını ve su kaplumbağalarını görme fırsatını buldu.
Bazı ziyaretçiler seyir teraslarında manzaraya karşı hatıra fotoğrafı çekinirken, bazıları da köprü üzerinde olta ile balık tuttu. Bayram tatilinin uzun olması sebebiyle ziyaretçi sayısının beklenenin üzerine çıkması hedefleniyor. Yerli ve yabacı turistlerin uğrak mekanı haline geldiği tarihi turizm bölgesi dron ile görüntülendi. İşletmesi ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polisevi tarafından yapılıyor.
Tekneyle gezintiye çıkan Duygu Özsel, "Ankara'dan geliyoruz. Bayramda çocuklara da değişiklik olsun diye. Öyle bir tekne turu planladık. Bozkırın ortasında güzel bir seyahat oldu bizim için. Çok eğlenceli çok keyifli" dedi.
Levent Özsel de, "Çocuklarla birlikte değişik bir program yaptık. Burayı herkese tavsiye ediyoruz. Kızılırmak nehri üzerinde güzel bir tekne turu. Çeşnigir köprüsüne herkesi bekliyoruz. Çok güzel ve eğlenceli herkese iyi bayramlar diliyorum" ifadesini kullandı.

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