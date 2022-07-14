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15 Temmuz şehidi PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası: "Bombanın altına koşa koşa gitti"

İHA

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Hareket Merkezi'nde şehit olan Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "O gün mesai bittiği halde kendisi Gölbaşı'na taksi tutuyor. 'Şuanda Türkiye tehlike altında ben duramam' diyor taksiyle görevine gidiyor. Bomba havacılık dairesine atılıyor orada 8 şehidimiz var. Bombayı duyduğu halde bombanın altına koşa koşa gidiyor." dedi.

15 Temmuz şehidi PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası: "Bombanın altına koşa koşa gitti"

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Hareket Merkezi'nde şehit olan Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "O gün mesai bittiği halde kendisi Gölbaşı’na taksi tutuyor. ‘Şuanda Türkiye tehlike altında ben duramam’ diyor taksiyle görevine gidiyor. Bomba havacılık dairesine atılıyor orada 8 şehidimiz var. Bombayı duyduğu halde bombanın altına koşa koşa gidiyor." dedi.
Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda doğum gününde şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın ailesini evinde ziyaret etti. Vali Tekbıyıkoğlu, şehit Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail ve annesi Hamide Yorulmaz ile bir süre sohbet etti.

"Bu kez Türkiye'yi ele geçireceklerdi"
Şehit Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "Yarın 15 Temmuz günlerden Cuma. 6 sene önce darbenin olduğu gün aynı Cuma günüydü. Benim oğlum 7’inci ayın 15’i aynı Cuma günü doğdu. Aynı Cuma günü saati saatine gece 11.45’de şehit oldu. Benim oğlum gerçekten bir kahramandı. Benim oğlum 'destan yazdı' dedim. Çanakkale geçilmez ama Türkiye’de geçilmedi. Bu kez Türkiye’yi ele geçireceklerdi. Benim oğlum ‘dur’ dedi" diye konuştu.

"Bombanın altına koşa koşa gidiyor"
Darbe girişiminin olduğu gün oğlunun Ankara’ya taksiyle gittiğini ifade eden Yorulmaz, "Arabası da yoktu. O gün mesai bittiği halde kendisi Gölbaşı’na taksi tutuyor, ‘şuanda Türkiye tehlike altında ben duramam’ diyor taksiyle görevine gidiyor. Bomba havacılık dairesine atılıyor orada 8 şehidimiz var. Bombayı duyduğu halde bombanın altına koşa koşa gidiyor. Benim oğlum öyle bir kahramandı” dedi.

"Halen 'intikam alacağız' diyorlar"
Kripto FETÖ'cülerin olduğunu anlata Yorulmaz, "Gözümüzün önünde çoğu daha dolaşıyor bizi kahreden de bu. Yunanistan ile Ermenistan ile savaşsak, savaş biter ya ölürüz şehadete ereriz ya da öldürürüz veya gazi oluruz. Ama bu öyle değil ki içimizde bir sürü kripto insanlar var. Benim birçok tanıdığım insanlar var. Halende 'intikam alacağız' diyorlar" şeklinde konuştu.

"Operasyonlar düzenleniyor"
Emniyet, jandarma ve istihbarat birimlerinin FETÖ’ye yönelik zaman zaman operasyonlar düzenlediği belirten Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da "Emniyetimiz jandarmamız istihbaratımız kriptoları çözmek için ellerinden geleni yapıyorlar ve zaman zaman da bunlara operasyonda düzenleniyor. FETÖ terör örgütü diğer terör örgütleri gibi değil. Gaz gibi şu odanın içerisine giriyor. O odanın şeklini alıyor. İşte bardağın içine giriyor, bardağın şeklini alıyor. Teşkilatlarımızın hepsi bu konu hakkında çalışıyor ve zaman zaman da operasyonlar düzenliyor" ifadesini kullandı.

"Milletin istikbalinin de yine milletçe kurtarıldığı bir gün"
Vali Tekbıyıkoğlu, "15 Temmuz aynı zamanda çok mukaddes bir gün. Ben öyle görüyorum. Bu hain kalkışmanın da bel taraf edildiği, milletin istikbalinin de yine milletçe kurtarıldığı bir gün. Aynı zaman da bir zafer günüdür. Şehitlerimizin hepsi kahraman. Bugün 15 Temmuz’un arefesi 14 Temmuz. Terörle mücadeledir PKK unsularına veya Kıbrıs’ta şehit olanların hepsi de birbirinden kıymetli. Bu memleket fedakar evlatlar sayesinde ayakta duruyor" dedi.

Gazi İbrahim Yılmaz ve ailesine de ziyarette bulunan Tekbıyıkoğlu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi ile Vatan İçin Can Verenler Derneği'nde şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Ziyaretlerde İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından da Kur’anı Kerim okunup dualar edildi. Vali Tekbıyıkoğlu, yaptığı ziyaretlerde çocuklara oyuncak hediye etti.

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