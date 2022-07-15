Vali Tekbıyıkoğlu: "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtarmıştır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Tekbıyıkoğlu: "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtarmıştır"

İHA

Vali Tekbıyıkoğlu: "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtarmıştır"

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada, "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtarmıştır. Hem kara günde hem de mukaddes günde başarıyla sonuçlanmasaydı bu milletimizin bu belayla uğraşmak zorunda kalacaktı" dedi.
Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla eşi Arzu Tekbıyıkoğlu ile Polisevi'nde şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi. Konuşmasına tüm davetlileri selamlayarak başlayan Vali Tekbıyıkoğlu, "Bugün 6 yıl önce olan hain kalkışmanın arefesi ve aynı zamanda bu hain kalkışmanın bertaraf edilişinin arefesi. Valiliğimizce düzenlenen sizlerle buluşma yemeğine hepiniz hoş geldiniz" dedi.

"Müslüman olduk, 4 kıtaya nizam verdik"
15 Temmuz'un milletin bertaraf ettiği bir felaket olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, "15 Temmuz milletimizin bertaraf ettiği veya milliyetimizin başına gelen ilk felaket değil. İnsan tabiatın değil, aslında tarihin çocuğu. Tarihte bizi Asya'da ortaya çıkardı. Büyük Çin kalabalığının hemen yanı başında ortaya çıkardı. Kuvvet bulduk Çin'i zapt ettik. Kuvvetsiz kaldık içerilere doğru kendimizi muhafaza ettik. Sonra açlık saldırdı sonra kuraklık saldırdı. Yağmuru takip ettik. Dedelerimiz atalarımız göçe başladı. Müslüman olduk, 4 kıtaya nizam verdik. Birçok milletin Müslüman olmasına sebep olduk. Çok büyük adamlar yetiştirdik. İmamı Azam'dan İmamı Mâtürîdî'den Mimarımız Sinan'dı. Alimimiz Zenbilli'ydi. Vezirimiz Sokullu. Çok büyük devletler kurduk. Osmanlı devletini Devleti Aliyyei kurduk. 3 kıtaya nam saldık. Adaleti ve İslamiyet'i götürdük" diye konuştu.

"Çanakkale harbinde bizim 250 bin şehidimiz var"
Bundan 100 yıl önce devleti ortadan kaldırmak için büyük saldırılara maruz kaldık" diyen Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:
"Çanakkale harbinde 250 bin kadar şehit verdiklerini ifade ederek, "İşte o zaman topuyla tüfeğiyle büyük gemileriyle çeşitli milletleriyle ülkemizi milletimizi ortadan kaldırmaya gayret ederken, milletimiz o zaman da önemli bir 'dur' deyiş sergiledi. Batı bundan 100 yıl önce bizimle girdiği savaştan çok büyük zarar görmüştü. Çanakkale harbinde bizim 250 bin şehidimiz var. Ama karşı tarafında diğer devletlerinde 285 bin civarında kaybı var."

"Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtarmıştır"
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya tamiminde ifade ettiği sözleri hatırlatan Tekbıyıkoğlu, "Bu sefer başka bir yönteme girdiler. 'Her ağacın kurdu kendi içinden çıkar' şuuruyla Bizim kendi insanımızı bize karşı ağacın içerisindeki kurdu ağaca karşı kullanmaya çalıştılar. Milletimiz tam 6 yıl önce tıpkı bundan 100 yıl önce Amasya tamiminde Gazi Mustafa Kemal'in 'milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' dediği gibi milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtarmıştır. Hem kara günde hem de mukaddes günde başarıyla sonuçlanmasaydı bu milletimizin bu belayla uğraşmak zorunda kalacaktı. 251 tane şehit verdik. 3 bine yakın gazimiz oldu" şeklinde konuştu.
Tekbıyıkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla aziz şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere Allah'tan sağlık ve afiyet diledi. Konuşmanın ardından da eşi Arzu Tekbıyıkoğlu ile birlikte masaları gezerek şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilendi, çocuklara da oyuncak hediye etti.
Valilik tarafından düzenlenen yemeğe Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 Temmuz şehidi PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası: "Bombanın altına koşa koşa gitti"
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası: ...
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Otomobil şarampole devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi, sürücü kazayı yara ...
Takla atan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
Saniyede 140 litre su tüketiliyor Kuraklık riskine karşı yeni kaynak suyu arayışı
YEREL HABERLER Saniyede 140 litre su tüketiliyor Kuraklık riskine ...
Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
YEREL HABERLER Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.