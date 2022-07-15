Evin mutfağında çıkan yangın hasara yol açtı

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Kırıkkale'de bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın, büyük çapta maddi hasar oluşturdu.

Yangın, Kırıkkale Yaylacık Mahallesi 11. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin mutfak bölümünde yangın çıktı. Evde bulunan Selvi Aykut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında mutfak bölümünde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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