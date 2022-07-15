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43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Tatilciler dönüş yoluna geçti

İHA

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Tatilciler dönüş yoluna geçti

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini farklı memleketlerde geçiren vatandaşlar geri dönüş için yeniden yollara akın etti.
Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldelerinde veya farklı memleketlerde geçiren binlerce vatandaş, geri dönüş için yeniden yollara akın etti. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. KırıkkaleAnkara D200 kara yolu üzerindeki araç trafiği "dron" ile havadan görüntülendi.
Yoğunluğun en fazla olduğu kavşaklarda trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için yoğun çaba gösteriyor. Kara yolundaki bazı kavşaklar ise trafik akışının rahat seyretmesi beton bariyerlerle kapatıldı. Trafik yoğunluğunun aralıklarla hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

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