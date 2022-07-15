'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram dönüşü trafiği

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan 'kilit kavşak'ta, Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı tatiline çıkanların bir kısmı, tatilinin bitmesine 2 gün kala dönüş yoluna geçti. Dönüş yolculuğu nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı. Kentte, akşam saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanırken yer yer hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakları dönüşlere kapatarak trafiği hızlandırdı. Kentte, trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-07-15 20:24:10



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