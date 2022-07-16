Vatandaşlar o karanlık geceyi anlattı: "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara indik"

FETÖ silahlı terör örgütünün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümünde demokrasi nöbeti tutan Kırıkkaleli vatandaşlar o karanlık geceyi anlatarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine meydanlara indik" dedi.



Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında meydanlara ilk inen şehir Kırıkkale’de, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yeniden demokrasi tuttu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren meydanları doldurdu. FETÖ’nün hain darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümünde o karanlık geceyi anlatan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın televizyon ekranlarından yaptığı çağrı üzerine meydanlara indiklerini söyledi.

Valilik koordinesinde düzenlenen 15 Temmuz etkinlikleri Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı’nın seslendirdiği marşlarla devam etti. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum kurulu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, mehter takımı eşliğinde yürüyüş yaptı. Ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atarak yürüyen kalabalık, tekrar meydanda toplandı. Kur’anı Kerim’in okunması ve duaların edilmesinin ardından Vali Tekbıyıkoğlu ve Başkan Saygılı vatandaşlara seslendi.



"Kırıkkaleli hemşerilerimizin de çok önemli emekleri vardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla milyonlarca vatandaşın meydanlara ve hava limanlarına koştuğunu anlatan Vali Tekbıyıkoğlu, "O gece Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısıyla milyonlar meydanlara hava limanlarına koşmuş, hainlere karşı vücutlarını kalkan etmiştir. Gecenin sonunda 251 vatandaşımız şehit olarak peygamberimize komşu oldu. 2 bin 196 vatandaşımız ise gazilikle şereflenmiştir. Bu destanın tarih sayfasına yazılmasında Kırıkkaleli hemşerilerimizin de çok önemli emekleri vardır. O karanlık gecede meydana ilk inen şehir Kırıkkale’dir. Kırıkkaleli hemşerilerimiz darbe girişiminin haberini alır almaz şehir meydanlarına akın etmiş. Aynı zaman da darbe girişimine karşı koymak için buradan araçlarıyla otobüsleriyle Ankara’ya intikal edip kritik yerleri doldurmuştur" dedi.



"Bu meydanı insan almıyordu"

15 Temmuz gecesinde meydanlara ilk inen şehrin Kırıkkale olduğunu hatırlatan Başkan Saygılı, "Cumhurbaşkanımız ekranlara çıkmadan önce muhtemelen saat 11 civarıydı, bu meydanı insan almıyordu. Meydanlara inen ilk şehir Kırıkkale’dir. Tıpkı nüfusuna göre en fazla şehit veren şehir olduğu gibi" şeklinde konuştu.



"Bu vatan öyle sokakta bulunmadı"

Hacı Mustafa İçli, "Abdest aldım meydana geldim. Cumhurbaşkanımız ’evinize gidin’ diyene kadar sabah güneşin doğuşuna kadar burada meydana bekledim. Bu vatan öyle sokakta bulunmadı. 3,5 soysuza teslim edilecek kadar öyle ucuz değil" ifadesini kullandı.



"Cumhurbaşkanımızın arkasındayız"

Tek başına meydana indiğini ifade eden Hatice Keser, "O gün erkenden Cumhurbaşkanımız konuşurken ’bütün milletim sokağa’ dediği anda yalnız başıma meydana geldim. Eşim önde ben arkada. Tam bir ay meydanı bekledik. Hala da bekliyoruz. Hala da devletimizin Cumhurbaşkanımızın arkasındayız" diye konuştu.



"Onun bir telefonuyla halk sokaklara döküldü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiğini belirten Hatice Filizer de "Çok gururluyuz çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz, hayranıyız. Allah başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanımızın cesareti, halkımızın ona sevgisi ona güvenmesi vatanımızı kurtardı. Onun bir telefonuyla halk sokaklara döküldü. Çünkü çok sevilen birisi, dürüst birisi. Vatanını seven ülkesini seven" dedi.

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