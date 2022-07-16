'Kilit kavşak'ta bayram dönüşü trafiği

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinden dönenler uzun araç kuyruğu oluşturdu.
9 günlük Kurban Bayramı tatiline çıkanların bir kısmı, tatilinin bitmesine 1 gün kala dönüş yoluna geçti. Dönüş yolculuğu nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı. Kentte, öğle saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, akşam saatlerinde arttı. Özellikle KırıkkaleAnkara karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yer yer hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakları dönüşlere kapatarak trafiği hızlandırdı. Kentte, trafik yoğunluğunun yarın artarak devam etmesi bekleniyor. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2022-07-16 18:25:26
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