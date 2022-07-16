Horoz dövüşü yaptırılan derneğe polis baskını; 46 horoza el konuldu



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)-KIRIKKALE'de, horoz dövüşü düzenleyerek gelir elde eden derneğe yapılan baskında 46 horoza el konuldu. Dernek hakkında adli işlem başlatılırken, dernek başkanı da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu Amirliği ekipleri Sanayi Mahallesi eski Sanayi Sitesi 1279. Sokak'taki bir dernekte horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, özel olarak hazırlanan ringde horoz dövüştüren ve şehir dışından gelenlerin de olduğu 150 kişiyi suçüstü yakaladı. Dernekte bulunan 46 horoz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Dernek hakkında adli işlem başlatılırken, gözaltına alınan dernek başkanı M.M. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca aynı dernekte, 6 Haziran 2021'de de horoz dövüştürdükleri ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 69 şüpheliye 431 bin 250 lira ceza uygulanmıştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-07-16 22:00:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.