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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel Başaran Koleji, YKS'de il birincisi çıkardı

İHA

Özel Başaran Koleji, YKS'de il birincisi çıkardı

Kırıkkale'de Özel Başaran Koleji'nde eğitim gören Mehmet Emin Çobankaya, YKS'ye başvuran 12 bin 434 öğrenci arasından il birincisi oldu.
1819 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022YKS) sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, Kırıkkale Özel Başaran Koleji'nde eğitim gören Mehmet Emin Çobankaya sayısal alanda il birincisi oldu. Sonuçları değerlendiren Özel Başaran Koleji Kurucusu Onur Başaran, "Alınan sonuçlar bizim için sürpriz sonuçlar değil. Çünkü 4 yıldır üniversite sınavlarına öğrenci hazırlıyoruz. 3 yıldır il birincisi Başaran'dan. Bu yıl da yine bizden. Sonrasında da öyle devam edecek. Çünkü yine sistem, disiplin ve başarı. Başaran'da her şey çocuklarımızın hayallerine ulaşması için yapılır. Alınan başarılı sonuçlardan dolayı Kırıkkale'nin en başarılı okulu olan Başaran Koleji'nin öğrencilerini, velilerini, öğretmenlerini, popülistliğe değil, her zaman eğitim sistemine inanan yönetim kadromuzu ve sistemin getirdiği motivasyonla başarının geleceğine inanan rehberlik servisimizi kutluyorum" dedi.
Başaran Kolejinin sistemiyle sınava hazırlanan il birincisi Mehmet Emin Çobankaya da dershane, etüt merkezi, özel ders ve koçluk gibi hiç bir ek destek almadığını ifade ederek, "Özel Başaran Koleji ilimizde kendini akademik ve kurumsal olarak ispatlamış bir kurum. Okul seçimimizi ve sınav hazırlıklarımızı yaparken bu en çok dikkat ettiğimiz konuların başında geliyordu. Dolayısıyla tüm hazırlık sürecimizde okumuzun kadrosuna ve eğitim programına güvendik, bağlı kaldık. Çalışan öğrenci için okulun sistemi çok önemli ve yeterli. Bizde Başaran Kolejinin sistemine güvendik ve dışarıdan hiçbir takviye ve destek almadık. Sonunda istediğimiz sonuca ulaştık. Bu sonuçların alınmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Özel Başaran Koleji öğrencilerinden Mustafa Eren Bayramoğlu da sayısal alanda il 3'üncüsü oldu.

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