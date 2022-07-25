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Arızalı otobüs ile kilometrelerce yol kat etti, yolcuların canını hiçe saydı: Binlerce lira ceza kesildi

İHA

Arızalı otobüs ile kilometrelerce yol kat etti, yolcuların canını hiçe saydı: Binlerce lira ceza kesildi

Kırıkkale'de arızalı otobüs ile taşıdığı yolcuların canını hiçe sayan firmaya ceza yağdı. Birçok donanımı arızalı olan otobüs ise trafikten men edildi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan İzmir'e giden Emre Şimşek idaresindeki 16 YPG 88 plakalı yolcu otobüsü, Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında polis ekiplerince durduruldu. Yolcular, otobüsün seyahat süresince sık sık arızalandığını ve sürekli olarak da yağ takviyesinin yaptığını polise bildirdi. Polis, otobüsün birçok donanımının ve ışık aksamında da arıza olduğunu tespit etti.
Otobüs firmasına "güvensiz yolcu taşımak" suçundan 3 bin 230, ışık aksamı ve araç donanımın arızalı olmasından dolayı 3 bin 426 lira para cezası kesti. Toplamda 6 bin 656 lira para cezası uygulanırken, otobüs ise trafikten men edildi. Saatlerce trafik kontrol noktasında bekleyen 40 yolcu ise firmaya ait başka bir otobüsle yoluna devam etti.

"Direksiyon dönmüyor, yağ azalıyor diye sürekli duruyorduk"
Çorum'dan otobüse binen Burcu Çimen, "Otobüste bindiğimiz andan itibaren bir sıkıntı varmış sanırım. Ben 3 saat sonra katıldım yolculuğa. Direksiyon dönmüyor, yağ azalıyor diye sürekli duruyorduk. Yağ takviye ediyorlardı, biz de ilgili firmayı arayıp otobüsü değiştirmesini rica ettik. 5 kişiden fazla aradık ama bir sonuca ulaşılamadı. En sonunda polis durdurdu. Şimdi gecenin bir vakti çoluk çocuk rezil olduk. Yolda kaldık, gidemiyoruz. İzmir'e çok yolumuz var zaten ne yapacağız bilmiyoruz" ifadesini kullandı.

"Araba da bir takım sıkıntılar var"
Tokat'tan İzmir'e seyahat eden Ayhan Çimen de "Yolda aracı bağladılar şuanda da araba bekliyoruz. Şuan sadece bekliyoruz. Bakalım ne olacak? Kamil Koç firmasından aldık kurumsal diye. Stopları falan yanmıyor. Arabada bir takım sıkıntılar var. Direksiyon da problemi var aracın, dönmüyor. Bu yüzden de polis arkadaşlar bağladı" dedi.

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