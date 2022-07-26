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Yağlık ayçiçeği tarlaları yüzleri güldürdü: Çiftçi yüksek verim bekliyor

İHA

Yağlık ayçiçeği tarlaları yüzleri güldürdü: Çiftçi yüksek verim bekliyor

Kırıkkale'de devlet desteğiyle tarım arazisine yağlık ayçiçeği eken çiftçi, yağışlarında etkisiyle yüksek verim bekliyor.
Yurt genelinde etkili olan yağışlar hem uzun sürdü hem de tarlaları olumlu anlamda etkiledi. Yağışların etkili olduğu Kırıkkale'de de yağlık ayçiçeklerde yüksek verim bekleniyor. Karakeçili ilçesine bağlı Sulubük köyünde çiftçilik yapan Canbekdede Atay (56), devletten destek alarak 40 dönüm araziye yağlık ayçiçeği ektiğini söyledi. Atay, ülkenin birçok yerinde tırtıl böceği istilası yaşanırken tarlalarında ise zararlı böceklerin olmadığını belirtti. Canbekdede Atay, bu yılki yağışlardan dolayı yüksek verim beklediklerini belirterek, tarlalarında zararlı tırtıl böceğinin de görülmediğini söyledi.

"Verim iyi olduktan sonra fiyat önemli"
Devletten destek aldığını ifade eden Atay, "Devletimizin katkısıyla verdiği tohumla ayçiçeği önerdiler bize. Bizde ekimi yaptık şükürler olsun bu senede iyi gitti. Emeğimizin karşılığını alacağız İnşallah. 40 dönüm araziye ektik. Komşularımıza da önerdik onlarda ekti. Yağmurda iyi şükürler olsun dönümüne 200 kilo bekliyoruz. Artık fiyat alımı nasıl olur bilemeyiz ama verim iyi olduktan sonra fiyat önemli değil. Bizim için verim önemli. Memleketimizin kalkınması için üretim şart. Yağ krizi olduktan sonra Tarım İlçe Müdürümüz Orhan Güvenç ile beraber otururken ‘ben size tohum vereyim’ dedi. Bizde tarlayı hazırladık o zamana kadar da tohum geldi. Yardımcı oldu bizde ektik" dedi.

"Hiç ilaçlamaya da gerek kalmadı"
Ayçiçekte zararlı tırtıl böceğinin de olmadığını anlatan Atay, "Son zamanlarda basında gördüğümüz ve duyduğumuza göre bir tırtıl üremesi çıktı. Şükürler olsun bizim Ayçiçek de tırtıl falan yok. Hiç ilaçlamaya da gerek kalmadı. Güzel çok şükür yaprakları da güzel. Olmadığı da bizim için daha iyi çünkü arılar falanda ilaçlarsak ölecekti. Yazıktır onlarda sebeplensin. Ülkemizin kalkınması için de biz çiftçiler olarak üretmeye devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

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