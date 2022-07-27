Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)SURİYE´de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görevdeyken açılan ateş sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın (24) şehadet haberi, Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki baba evine ve kent merkezindeki annesinin evine ulaştı. Kırıkkale Valiliği'nden yayımlanan taziye mesajında, "Kırıkkale'nin evladı şehidimiz Mert Otal´a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Yüce Türk Milletine baş sağlığı diliyoruz" denildi

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın şehadet haberi, önce Keskin ilçesindeki baba evine daha sonra ise kent merkezinde bulunan annesinin evine sağlık ekibi eşliğinde gelen askeri yetkililerce iletildi. Acı haberi alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun şehit olduğu haberini polis lojmanlarının merdiveninde alan anne Arzu Otal gözyaşlarına boğuldu. Anne Otal, kendisini eve çıkartmak isteyen görevlilere "Evde küçük çocuğum var onun yanında ağlamak istemiyorum" diyerek evine çıkmak istemedi. Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, taziyeye gelen yakınları şehit evi önünde bekledi.

KIRIKKALE VALİLİĞİ: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Kırıkkale Valiliği, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Kırıkkale/Keskin nüfusuna kayıtlı evladımız Tnk. Söz. Er Mert OTAL, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde şehit düşmüştür. Kırıkkale'nin evladı şehidimiz Mert Otal´a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Yüce Türk Milletine baş sağlığı diliyoruz" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-07-27 04:32:47



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