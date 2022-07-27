Fırat Kalkanı şehidi Otal, memleketi Kırıkkale'de son yolcuğuna uğurlanıyor

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Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından bir üsse açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal, memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde son yolcuğuna uğurlanıyor.

Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından 26 Temmuz günü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'deki bir üssüne saldırı düzenlendi. Açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal (24), memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde son yolcuğuna uğurlanıyor.

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