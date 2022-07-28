Kırıkkale'de korkutan vaka artışı: Risk haritası yeniden kızardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de korkutan vaka artışı: Risk haritası yeniden kızardı

İHA

Kırıkkale'de korkutan vaka artışı: Risk haritası yeniden kızardı

Sağlık Bakanlığı'nın "Hayata Eve Sığar" uygulamasındaki Covid19 yoğunluk haritasında Kırıkkale'nin büyük bir bölümü, "yüksek risk" anlamına gelen kırmızı renge döndü.
Korona virüsü (Covid19) pandemisinde yaklaşık 2,5 yıl geride kalırken, pozitif vaka sayıları da yeninden artışa geçti. Kırıkkale'de de son günlerde vaka sayıları günlük 150'nin üzerinde artış gösterdi. Covid19 vakalarındaki artış, Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulamasına da yansıdı. Risk haritasında kentin neredeyse tamamı yeniden "yüksek risk" anlamına gelen kırmızı renge döndü. Hatırlatma dozu randevularının yeniden açılmasıyla birlikte "BioNTech" aşısının üzerinden 6 ay geçenler ise aşı yaptırmak için hastanelere başvurdu.
Kafe işletmecisi Engin Yeşilbayrak, "Şu an halkımıza söyleyeceğimiz tek şey; işletme olarak çok dikkat etmelerini öneriyoruz. Zaten haritada da kırmızı olduğunu duyduk. Bu konuda çok dikkat edersek halkımıza da buradan uyarı yapıyoruz. Hem bizim için hem de halkımız için çok iyi olacak. Şu anda da aşı sorunumuz yok. Bu konuda dediğimiz gibi bizim elimizde olan bir şey. Halkımız duyarlı olursa bunu hep birlikte yeneceğimizi düşünüyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali, şehit babasını teselli etti: "Devletimiz intikamını aldı"
YEREL HABERLER Vali, şehit babasını teselli etti: "Devletimiz ...
Şehit ağabeyini asker selamı ile uğurladı Fırat Kalkanı şehidi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit ağabeyini asker selamı ile uğurladı Fırat ...
Şehit Sözleşmeli Er Otal, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Sözleşmeli Er Otal, Kırıkkale'de son ...
Fırat Kalkanı şehidi Otal, memleketi Kırıkkale'de son yolcuğuna uğurlanıyor
YEREL HABERLER Fırat Kalkanı şehidi Otal, memleketi Kırıkkale'de son ...
Şehit Otal'ın cenazesi Kırıkkale'ye getirildi
YEREL HABERLER Şehit Otal'ın cenazesi Kırıkkale'ye getirildi
Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
YEREL HABERLER Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Yağlık ayçiçeği tarlaları yüzleri güldürdü: Çiftçi yüksek verim bekliyor
YEREL HABERLER Yağlık ayçiçeği tarlaları yüzleri güldürdü: Çiftçi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.