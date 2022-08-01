Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, Necati Alabaş (55) hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 563 Sokak'ta meydana geldi. Alacak verecek meselesi yüzünden Necati Alabaş ile Y.Ü.(37) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ü. yanında getirdiği otomatik av tüfeği ile Necati Alabaş'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alabaş'ın cenazesi Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerine gelen Alabaş'ın çocukları sinir krizi geçirdi.

Ekipler kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, otomatik av tüfeği olay yerine yakın bir yerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-08-01 06:07:50



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