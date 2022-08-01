Otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.İ. idaresindeki 06 VV 071 plakalı otomobil, Keskin ilçesindeki Şekerpınarı mevkiinde su kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü H.İ. ile yanında bulunan R.İ., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada maddi hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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