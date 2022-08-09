Otomobil, maket polis aracına çarpıp köprüden uçtu

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki maket polis aracına çarpıp köprüden 4 metre aşağıdaki toprak yola uçtu. Kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde KırıkkaleKayseri kara yolu Hasandede köyü girişinde meydana geldi. Fatih Karademir T. yönetimindeki 68 FD 900 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kartondan maket polis aracına çarpıp köprüden 4 metre aşağıdaki toprak yola uçtu. Kazada, sürücü Fatih Karademir T., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-08-09 11:54:58



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