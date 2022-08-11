Zihinsel engelli Emirhan için 'asker eğlencesi' düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zihinsel engelli Emirhan için 'asker eğlencesi' düzenlendi

DHA

Zihinsel engelli Emirhan için 'asker eğlencesi' düzenlendi


Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde 20 yaşına geldiğinde askere gitme hayali olan zihinsel engelli Emirhan Gürler için Yahşiyan Belediyesi tarafından temsili 'asker eğlencesi' düzenlendi. 
Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, geçen yıl bir ev ziyareti sırasında Üzeyir ve Fatma Gürler çiftinin engelli oğulları Emirhan Gürler'in askere gitme hayalinin olduğunu öğrendi. Türkyılmaz, 20 yaşına giren engelli gencin hayalini gerçekleştirmek için asker eğlencesi düzenledi. Alaaddin Mahallesi Çetin Koçdağan Parkı'nda düzenlenen asker eğlencesine ilçe Kaymakam'ı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Türkyılmaz ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Kaymakam Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Türkyılmaz, düzenlenen asker eğlencesinde Emirhan'ın eline kına yaktı. Bir süre Başkan Türkyılmaz ile oynayan Emirhan, daha sonra ailesi ve arkadaşlarıyla gönlünce eğlendi.
Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, Emirhan'ın çok özel biri olduğunu belirterek, "Ekip arkadaşlarımız güzel bir organizasyon yaptı, teşekkür ediyorum. Bugün kınasını yakıp askere uğurlayacağız. Emirhan'ın hayalinin asker olup, eğlence düzenlemek olduğunu öğrenince biz de belediye olarak gencimizin hayalleri ve umutları yeşersin diye böyle bir gece düzenledik" dedi.
Baba Üzeyir Gürler de oğlunun hayalinin gerçekleştiği için çok mutlu olduklarını söyleyerek, böyle bir geceyi düzenledikleri için Başkan Türkyılmaz'a teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Yahşihan Burak CAN
2022-08-11 01:47:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de asker olmak isteyen engelli genç için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de asker olmak isteyen engelli genç için ...
Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş açan 20 kişiye 17 bin 994 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş açan 20 kişiye 17 ...
Otomobil, maket polis aracına çarpıp köprüden uçtu
YEREL HABERLER Otomobil, maket polis aracına çarpıp köprüden uçtu
Kırıkkale'de düğünde havaya ateş açan muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de düğünde havaya ateş açan muhtar hakkında ...
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Kırıkkale'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.