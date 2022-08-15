Kırıkkale'de çatıdan düşen işçi, ağır yaralı

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, yurt yemekhanesinin çatısında çalışırken, beton zemine düşen Ethem Ö. (57), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, kız öğrenci yurdunun yemekhane binasında meydana geldi. 2 katlı binanın çatısındaki yağmur oluklarını değiştirmeye çalışan Ethem Ö., iddiaya göre, ayağını boşluğa basınca 10 metreden zemine düştü. Ethem Ö., düştüğü yerde hareketsiz kalırken, görevlilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ethem Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-08-15 14:00:17



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