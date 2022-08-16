Kargo aracında 13 kilo esrar ele geçirildi

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de bir kargo firmasına ait araçta 13 kilogram kubar esrar ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasına ait kamyonla doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını tespit etti. Kargo aracı, Kırıkkale-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, araçta yapılan aramada bir koli içerisindeki giysilerin altına zulalanmış 24 paket halinde 13 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ekipler, uyuşturucunun alıcısının Ankara'da olduğu bilgisine ulaştı. Ankara´da düzenlenen operasyonla G.T. gözaltına alınıp Kırıkkale'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-08-16 14:22:45



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