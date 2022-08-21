Boya yaparken balkondan düşerek ağır yaralandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de balkonda boya yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen 20 yaşındaki Ahmet S. ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın birinci katında oturan Ahmet S., evinin balkonunda boya yaptığı sırada dengesini kaybederek toprak zemine düşerek yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ahmet S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-08-21 03:45:42



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