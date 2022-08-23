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'Kilit kavşak'ta ağır tonajlı araç denetimi

DHA

'Kilit kavşak'ta ağır tonajlı araç denetimi


Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de; TIR, kamyon ve yolcu otobüsleri denetlendi. Trafik kurallarını ihlal eden şoförlere ise idari para cezası uygulandı.
Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen kazaların ardından ulaşımda 'kilit kavşak' olan Kırıkkale'de, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda TIR, kamyon ve yolcu otobüslerine yönelik denetim yapıldı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin ehliyet, muayene ve sigorta kontrollerinin ardından araçların lastik durumunu ve takograf çıktılarını inceledi. Ekipler, denetimler sırasında hız limitini aşan 2 TIR ile 1 yakıt tankeri şoförüne, reflektörü bulunmayan TIR'ın şoförüne, emniyet kemerini arkadan taktığı ve yangın tüpü bulundurmadığı tespit edilen kamyon şoförüne idari para cezası uyguladı.
Denetime giren TIR şoförü Volkan Yılmaz ile otobüs şoförü Ramazan Özgörke, trafik kurallarına uyduklarını, kazaların önlenmesini noktasında da denetimlerin önemli olduğunu belirtti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2022-08-23 14:02:54

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