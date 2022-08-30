Kırıkkale'de AFAD personeli cinayetinin şüphelisi yakalandı

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, evinde ölü bulunan AFAD çalışanı Ali Özdoğan'ın (54) cinayet şüphelisi olarak aranan D.K., 10 günlük çalışma sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaletepe Mahallesi 1080'inci Sokak'ta, 20 Ağustos'ta, silah sesi ihbarıyla AFAD İl Müdürlüğü personeli Ali Özdoğan'ın evine gelen polis ve sağlık ekipleri, cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler, 4 çocuk babası olan ve yalnız yaşadığı belirtilen Özdoğan'ın, tabancayla öldürüldüğünü belirledi. Soruşturma kapsamında D.K.'nin cinayet şüphelisi olduğu belirlendi. Ekiplerin 10 günlük araştırmasının ardından D.K., gece kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen D.K.'nin polisteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-08-30 13:13:08



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