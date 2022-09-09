Kırıkkale'de 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de durdurulan tankerde 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, SamsunAnkara yolu üzerinde A.E.'nin (37) kullandığı 06 plakalı tankeri durdurdu. Tankerde yapılan ölçümde 21 ton kaçak akaryakıt bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-09-09 23:28:23



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