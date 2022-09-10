Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DHA

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı


Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i polis memuru 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Çocuk Şube Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Polis memuru H.P. (28) yönetimindeki 71 AG 788 plakalı otomobil, B.K.'nın kullandığı 06 VCA 85 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle polis memuru H.P.'nin kullandığı otomobil devrilerek yan durdu. Kazada polis memuru H.P. ile H.A., T.A. (10), A.P.A. (8) ve C.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan bulvar ise otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2022-09-10 02:07:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri polis 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ...
Kırıkkale'de 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kırıkkale'de 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele ...
Kırıkkale'de 1324 kişiye ilk yardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 1324 kişiye ilk yardım eğitimi verildi
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Delice ilçesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Delice ilçesini ...
69 yaşında okuma yazma öğrendi, 72'sinde şiir kitabı çıkardı
YEREL HABERLER 69 yaşında okuma yazma öğrendi, 72'sinde şiir kitabı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.