AK Parti'li Can, Mehmet Ali ve arkadaşlarıyla maç yaptı

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, 20 gün önce ziyaret ettiği Akkoşan Köyü'nde 12 yaşındaki Mehmet Ali Yüksel'e söz verdiği futbol sahasını yaptırarak çocuklarla maç yaptı.

24 Ağustos'ta Akkoşan Köyü'nü ziyaret eden AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın yanına gelen köylü çocuklardan Mehmet Ali Yüksel, futbol sahası yapılmasını istedi. Çocuğa söz veren Ramazan Can, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş'i arayıp futbol sahası yapılması konusunda yardım istedi. Mehmet Ali'nin talebi üzerine köye futbol sahası yaptırıldı. Yapılan futbol sahasını ziyaret eden Can ve Güneş, Mehmet Ali ve arkadaşlarına tişört hediye ederek futbol maçı yaptı.

'GENÇ KARDEŞLERİMİZİN BU HEYECANINA ORTAK OLDUK'

Milletvekili Can yaptığı açıklamada, "Mehmet Ali bize, 'Başkanım, bizim sahaya ihtiyacımız var, top oynayamıyoruz, topumuz ve formamız yok' dedi. Bizde kendisini kırmadık. Gençlik ve Spor Müdürümüz Hamza Güneş'i aradık. Hemen burayı ayarladı ve 15 günlük bir süre içerisinde sahayı düzenledi. Yeterli değil ama en azından genç kardeşlerimizin bu heyecanına ortak olduk" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Yüksel ise, "Milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz. Köyümüze saha yapılmasını çok istemiştik. Sağ olsun kendisi de isteğimizi yerine getirdi. Milletvekilimizle de çok güzel bir maç yaptık" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-09-13 19:01:38



