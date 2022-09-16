Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, haklarında 30 yıl ve 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışma kapsamında kent merkezinde ev ve iş yerlerinden çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen T.G.'nin (38) 12 ayrı 'hırsızlık' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan 25 kaydının olduğu tespit edildi.
Y.G.'nin (34) ise 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 8 yıl 6 ay hapis cezası, çeşitli suçlardan 12 kaydı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2022-09-16 20:22:40
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