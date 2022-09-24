Kınalı kekliklerin yakalanıp, satılmasına 23 bin lira ceza



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, yaban hayatı yerleştirme sahasına bırakılan kınalı keklikleri yakalayıp, sattığı belirlenen O.A.'ya 23 bin 81 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kaçak köyünde O.A.'nın, yaban hayatı yerleştirme sahasına bırakılan kınalı keklikleri yakalayarak, sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, jandarma ile birlikte O.A.'nın evinde ve bahçesinde inceleme yaptı. Evdeki kafeslerde 2 kınalı kekliğin tutulduğu tespit edildi. O.A., yakaladığı diğer 2 kınalı kekliği ise sattığını söyledi. Kafesteki 2 kınalı keklik, tekrar doğaya bırakıldı. O.A.'ya 'Kara Avcılığı Kanunu' ve tazminat kapsamında toplam 23 bin 81 lira ceza uygulanırken, adli işlem başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-09-24 12:02:52



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