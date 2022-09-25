Kırıkkale'de 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları devam ediyor

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Burak CAN / KIRIKKALE, (DHA) Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Kırıkkale'de düzenlenen 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları'nda, kriteryum etapları başladı.

Kırıkkale'de düzenlenen 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları'nın son günü kapsamında, Millet Bulvarı'nda kriteryum etapları başladı. Bugün 15 yaş altı kızlar 7 tur, 15 yaş altı erkekler 9 tur, 17 yaş altı kızlar 12 tur, master erkekler 15 tur, 17 yaş altı erkekler 12 tur ve genç erkekler 15 tur kategorilerinde yarışacak. 430 sporcunun katıldığı 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları, öğleden sonra düzenlenecek halk sürüşü ve ödül töreninin ardından sona erecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarıştan görüntü

Start verilmesi

Bitiş çizgisi

Drone görüntüleri

Genel ve detaylarDHA-Spor Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-09-25 11:33:26



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