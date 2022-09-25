Kırıkkale'de 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları sona erdi



Burak CAN / KIRIKKALE, (DHA) Kırıkkale'de düzenlenen 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve protokol üyelerinin katıldığı halk sürüşü ve ödül töreni ile sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan ödül törenine Vali Tekbıyıkoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, "Şehrimiz bir Cumhuriyet şehri, şehrimiz aynı zamanda bir sanayi şehri. Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden birisi, 'savunma sanayinin kalbi' diyoruz. Burayı aynı zamanda hep beraber bir spor şehri yapacağız" dedi.

Dereceye giren sporculara ve takımlara ödülleri verilirken, halk sürüşüne katılan vatandaşlara çekilişle Kırıkkale'de üretilen bisikletler hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Halk sürüşü

Ödül töreni

Genel ve detaylar

DHA-Spor Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-09-25 18:50:45



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