Kırıkkale'de 'kilit kavşak'ta narkotik denetimi



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de narkotik denetimi yapıldı. Durdurulan araçlarda narkotik köpeği 'Adam' ile arama yapıldı.

43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de Yüksek Hızlı Tren altında bulunan kontrol noktalarında narkotik denetimi yapıldı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut'un da katıldığı denetimlerde araçlar tek tek durdurularak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince araçlarda arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Adam' ile araç içerisinde ve bagaj bölümlerinde bulunan bavul, çanta, koli gibi eşyaları didik didik aradı.

Denetimlerde sürücüler ile sohbet eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Burası bizim için çok önemli bir güvenlik noktası. Bu nedenle buradaki güvenliği çok önemli görüyoruz. Sadece Kırıkkale ilinin güvenliği değil, başkentimizin güvenliği için de çok önemli bir nokta, bölgemizin güvenliği için de çok önemli bir noktada bulunmaktayız. Araçlar ve güzergah üzerindeki kişiler incelenmekte ve sorgulamaları yapılmakta. 9 aylık süre içerisinde emniyetimiz ve jandarmamız tarafından yaklaşık 1 milyon 230 bin sorgulama yapılmış ve 161 bin araç kontrolü tam bu noktadan sağlanmış durumda. 3 bin 577 aranan şahıs emniyetimizin ve jandarmamızın uygulama noktalarından ele geçirilmiş durumda. İçişleri Bakanlığımızın uygulamaları var. Burada otobüsleri ve araçları durdurduğumuz zaman emniyetimiz ve asayişimiz için bu uygulamalar ile yazılımları vatandaşlarımıza tanıtma fırsatı elde ediyoruz. KADES uygulamasında bu noktadan yaptığımız rehberlikle 3 bin 96 kadınımızın telefonlarına kendileri tarafından uygulama indirilmiştir. Bununla beraberde bağımlılıkla mücadelede; İçişleri Bakanlığımız tarafından yazılımı yapılmış uygulama, rehberlik edilerek 2 bin 100 vatandaşımızın cep telefonlarına indirilmiştir" açıklamalarında bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-10-12 20:40:25



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